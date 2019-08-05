В КБР хрупкая девушка помешала до смерти загонять прикованного к авто пса

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-05T17:08:25+03:00

Мужчина тащил дворняжку по дороге, и никто не пытался его остановить [видео]

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Учитель адыгского танца помешала мужчине до смерти загонять прикованную к "Ладе" собаку. Произошел случай в Кабардино-Балкарии. Запись с упавшей от бессилия после мучительной гонки дворняжкой девушка разместила у себя в Instagram. За кадром слышны ее слова возмущения:

Приковал собаку к машине и тащил по дороге. В КБР дворняжку спасла хрупкая девушка..

- Зачем вы это делаете?!

- Она бесхозная.

- И это, по-вашему, нормально?!

- Она на людей кидается.

Пользователи сети обрушились на героя ролика с проклятиями и угрозами "засудить". Но единицы заметили, что пес взаправду мог до этого покусать людей, а в таком случае мужчину можно понять.

Снимавшая все на камеру очевидец рассказала потом, сидя в салоне своей машины, что собака выжила и, придя в себя, убежала. Во всей истории девушку поразило безразличие прохожих. Ведь "Лада" тащила дворнягу на цепи, пока она не вмешалась.

- На меня он как "истинный джентльмен" потом накинулся, - продолжила автор поста в Instagram. - А те, кто проезжали мимо, знайте, вы ничем не лучше.

Местные просят полицейских обратить внимание на произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU