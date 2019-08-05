2019-08-05T17:59:39+03:00
Общество

Житель Ингушетии потерял медведицу, которую везли мэру Магаса

В инциденте никто не пострадал
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ветеринары поймали около села Первомайского под Оренбургом двухлетнюю медведицу, которая выбралась из клетки, когда ее перевозили в новый дом, передает пресс-служба МВД по области.

Как уточнили в ведомстве, уроженец Ингушетии купил трех двухлетних медведей — Потапа, Валю и Машу. Мужчина перевозил животных в «Газели».

- В пути медведице Маше удалось сломать клетку. Это заметил ехавший сзади водитель и сообщил владельцу животных. Однако когда последний остановил машину, Маша выбралась на волю и пошла гулять по обочине, - сказано в сообщении.

Чтобы никто не пострадал, в том числе — животное, очевидцы вызвали полицию и ветеринаров. Они оцепили территорию, чтобы зверь не вошел в села. В итоге медведицу усыпили и погрузили обратно.

- В результате никто не пострадал. В населенный пункт медведица не зашла.

Не известно, для чего уроженец Ингушетии купил себе медведей, но он смог документально подтвердить законность своего приобретения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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