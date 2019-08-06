Всадил нож в шею и повез в больницу: на Ставрополье мужа подозревают в убийстве жены

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-06T10:26:28+03:00

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Мужчина подозревается в убийстве супруги в Нефтекумском округе. 35-летняя жительница села Абдул-Газы умерла 26 июля 2019 года.

По данным следствия, в этот день супруги поссорились, мужчина всадил благоверной нож в шею. С кровоточащей раной он повез ее в больницу, но женщина умерла по дороге.

Мужчина вину не признавал, говорил, что застал супругу с поврежденной шеей. Были опрошены родственники и соседи, показания которых дали основания для задержания мужчины.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU