Где чаще всего водители Ставрополья любят погонять

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-06T12:36:47+03:00

Второй этап операции объявлен с 8 по 12 августа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионе пойманы 350 водителей, которые рисковали жизнью ради адреналина в крови

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В начале августа на Ставрополье объявили охоту на лихачей. Посты ДПС были расставлены на тех участках федеральных трасс, где случалось больше всего аварий из-за нарушения скоростного режима.

За 4 дня операции «Скорость» пойманы 350 водителей. В основном погонять любили на трассе «Кавказ», вблизи региона Кавказских Минеральных Вод и города Буденновска.

Каждый пятый из нарушителей рискует остаться без прав на полгода. Они превысили допустимую скорость больше чем на 60 км. И были пойманы на этом не в первый раз.

Второй этап операции объявлен с 8 по 12 августа. Ловить нарушителей будут круглосуточно, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU