Где чаще всего водители Ставрополья любят погонять
В начале августа на Ставрополье объявили охоту на лихачей. Посты ДПС были расставлены на тех участках федеральных трасс, где случалось больше всего аварий из-за нарушения скоростного режима.
За 4 дня операции «Скорость» пойманы 350 водителей. В основном погонять любили на трассе «Кавказ», вблизи региона Кавказских Минеральных Вод и города Буденновска.
Каждый пятый из нарушителей рискует остаться без прав на полгода. Они превысили допустимую скорость больше чем на 60 км. И были пойманы на этом не в первый раз.
Второй этап операции объявлен с 8 по 12 августа. Ловить нарушителей будут круглосуточно, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU