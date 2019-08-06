Чеченец переплыл Байкал и установил мировой рекорд
Пловец из Чечни Заур Закраилов пересек Байкал вплавь, начав в Приангарье и закончив в Бурятии. В общей сложности он и его напарники по клубу самбо "Слава" затратили на путь 23 часа и пять минут.
Команда из трех пловцов проплыла дистанцию от 45 до 55 километров быстрее, чем за сутки. 5 августа в пять утра они нырнули в селе Листвянке, а вынурнули в Выдрино 6 августа в ранний час.
Самбисты плыли в ледяной воде, ее температура колебалась от трех до 12 градусов. Мужчины останавливались лишь с двумя целями: поесть и сделать намаз. Несмотря на то, что они пережили страшную нагрузку, спортсмены находятся в хорошем состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU