2019-08-06T12:34:53+03:00
Общество

Чеченец переплыл Байкал и установил мировой рекорд

Он пробыл в холодной воде почти сутки
Антон ШАПОВАЛОВ
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Чеченец переплыл Байкал и установил мировой рекордЧеченец переплыл Байкал и установил мировой рекордФото: СОЦСЕТИ
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Пловец из Чечни Заур Закраилов пересек Байкал вплавь, начав в Приангарье и закончив в Бурятии. В общей сложности он и его напарники по клубу самбо "Слава" затратили на путь 23 часа и пять минут.

Команда из трех пловцов проплыла дистанцию от 45 до 55 километров быстрее, чем за сутки. 5 августа в пять утра они нырнули в селе Листвянке, а вынурнули в Выдрино 6 августа в ранний час.

Самбисты плыли в ледяной воде, ее температура колебалась от трех до 12 градусов. Мужчины останавливались лишь с двумя целями: поесть и сделать намаз. Несмотря на то, что они пережили страшную нагрузку, спортсмены находятся в хорошем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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