У старушки из Чечни украли золото и бриллианты почти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-06T13:09:24+03:00

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В отношении 32-летней жительницы Гудермеса возбудили уголовное дело о краже. Женщина забралась в дом состоятельной семьи и украла драгоценности на 850 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Чечне.

Кражу совершили этим летом, но виновной не удалось долго скрываться. Ее задержали сотрудники ведомства, а ювелирные изделия изъяли и отдали хозяйке. Против женщины завели уголовное дело по третьей части 158 статьи (кража). Теперь ей грозит шесть лет тюрьмы либо полумиллионный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU