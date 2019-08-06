Соседи почуяли неприятный запах: в Ставрополе мужчина одиноко скончался в квартире

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-06T14:19:16+03:00

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Вечером 5 августа в Ставрополе соседи одной из многоэтажек набрали номер экстренных служб. 51-летний мужчина около 3 недель не появлялась на улице, а из квартиры стал исходить неприятный запах.

Прибывшие спасатели в компании с полицейскими вскрыли входную дверь и прошли в квартиру. Мужчина был мертв. Его тело лежало в кресле.

Похожая история произошла в тот же день. 73-летней женщине стало плохо, она свалилась на пол кухни в своей квартире. На шум прибежали соседи, но попасть внутрь не смогли. Тогда они вызвали медиков и спасателей, тем временем принявшись за вскрытие двери. Но этот случай кончился благополучно. Женщину госпитализировали, сообщили в ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU