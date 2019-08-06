2019-08-06T14:34:41+03:00
Политика

Успеть выполнить нацпроекты: Ставрополье ускорит темпы реализации

Контрактную документацию на 2020 год подготовят в нынешнем году
Полина ШАПОШНИКОВА
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Темпы исполнения нацпроектов на Ставрополье глава края Владимир Владимиров приказал ускорить. Он обратился к членам Правительства региона, руководителям профильных министерств и ведомств, главам муниципалитетов. Губернатор призвал заключать госконтракты на проектирование и строительство заблаговременно.

«Полный объем контрактной документации на 2020 год необходимо подготовить уже в текущем году», - заявил Владимиров.

В этом году на реализацию 48 проектов и краевой программы в рамках нацпроектов в регионе потратят 12,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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