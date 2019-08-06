Кабинет «Головной боли» принимает пациентов в Ставрополе
Профильный специалист расскажет, почему болит голова
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В консультативно-диагностической поликлиники ставропольской краевой больницы принимает врач, специализирующийся на головной боли. Невролог-цефалголог может определить одну из 300 причин головной боли.
Цефалгология для края в новинку, но мигрени и другие виды боли в главном аппарате человека не так просты, как кажется на первый взгляд. И теперь ставропольцы смогут получить эффективное лечение и снизить частоту приступов.
ИСТОЧНИК KP.RU