2019-08-07T09:22:28+03:00
Происшествия

В Ставрополе 13-летняя девочка госпитализирована после ДТП с внедорожником

Машиной управляла 35-летняя женщина
Полина ШАПОШНИКОВА
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Вечером 6 августа в Ставрополе на улице Комсомольской столкнулись автомобили. Пострадали три человека. «Toyota RAV4» направлялась на улицу Добролюбова со стороны Голенева и не пропустила «ВАЗ- 21104» , двигавшийся по Добролюбова со стороны Ленина.

Иномарка перевернулась. Оба водителя травмированы, 13-летней пассажирке внедорожника тоже не поздоровилось. Ей понадобилась госпитализация. Все участники аварии были пристегнуты, водители трезвы. Управляла иномаркой 35-летняя женщина, которая имеет репутацию осторожного водителя. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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