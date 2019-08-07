В Ставрополе 13-летняя девочка госпитализирована после ДТП с внедорожником

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-07T09:22:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 6 августа в Ставрополе на улице Комсомольской столкнулись автомобили. Пострадали три человека. «Toyota RAV4» направлялась на улицу Добролюбова со стороны Голенева и не пропустила «ВАЗ- 21104» , двигавшийся по Добролюбова со стороны Ленина.

Иномарка перевернулась. Оба водителя травмированы, 13-летней пассажирке внедорожника тоже не поздоровилось. Ей понадобилась госпитализация. Все участники аварии были пристегнуты, водители трезвы. Управляла иномаркой 35-летняя женщина, которая имеет репутацию осторожного водителя. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU