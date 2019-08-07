Задумавший поджечь детей в Ставрополе террорист приговорен к 6 годам
Несостоявшемуся террористу в Ставрополе огласили приговор суда. Максим Панченко был сторонником запрещенной террористической международной организации «Имарат Кавказ». В апреле 2018 года он собирался поджечь здание с детьми в Ставрополе и закупил необходимые компоненты для самодельных зажигательных устройств. Он успел изготовить два устройства.
Сотрудники правоохранительных органов задержали его раньше, чем он успел что-то предпринять.
Ему назначили 6 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.
Молодой человек из Ставрополя, который хотел поджечь школу и взорвать детский сад.
ИСТОЧНИК KP.RU