Задумавший поджечь детей в Ставрополе террорист приговорен к 6 годам

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-07T11:14:24+03:00

Он собирался мастерить самодельные зажигательные устройства, но его задержали

Изменить размер текста: A A

Несостоявшемуся террористу в Ставрополе огласили приговор суда. Максим Панченко был сторонником запрещенной террористической международной организации «Имарат Кавказ». В апреле 2018 года он собирался поджечь здание с детьми в Ставрополе и закупил необходимые компоненты для самодельных зажигательных устройств. Он успел изготовить два устройства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его раньше, чем он успел что-то предпринять.

Ему назначили 6 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Молодой человек из Ставрополя, который хотел поджечь школу и взорвать детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU