2019-08-07T10:14:00+03:00
Авто

Число раненых в ДТП на Ставрополье детей увеличилось

Часто водители пренебрегают правилами перевозки детей
Полина ШАПОШНИКОВА
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В 2019 году в ДТП на Ставрополье травмированы больше 50 детей. Эти цифры превышают прошлогоднюю статистику, сообщили в УИГБДД по СК. Поэтому госавтиноспекторы края проводят акцию «Пристегни себя и ребенка»: за водителями, в чьих авто перевозится ребенок, тщательно следят.

До 7 лет ребенок должен ехать в специальном кресле на заднем сиденье. С 7 лет можно ограничиться ремнем безопасности. А после 12 детям разрешено ездить пристегнутыми на переднем сиденье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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