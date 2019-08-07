Число раненых в ДТП на Ставрополье детей увеличилось

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-07T10:14:00+03:00

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В 2019 году в ДТП на Ставрополье травмированы больше 50 детей. Эти цифры превышают прошлогоднюю статистику, сообщили в УИГБДД по СК. Поэтому госавтиноспекторы края проводят акцию «Пристегни себя и ребенка»: за водителями, в чьих авто перевозится ребенок, тщательно следят.

До 7 лет ребенок должен ехать в специальном кресле на заднем сиденье. С 7 лет можно ограничиться ремнем безопасности. А после 12 детям разрешено ездить пристегнутыми на переднем сиденье.

ИСТОЧНИК KP.RU