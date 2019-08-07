Блюда сербской кухни подадут на Glamping-пикнике в Кисловодске

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-07T12:23:04+03:00

На фестивале будут играть виниловые пластинки

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В Кисловодске 17 августа на озере Новое пройдет Glamping-пикник. Гостей ждут театрализованные миниатюры, сеансы йоги, лотереи, игры. Для детей создадут картонный городок с лабиринтом внутри.

На фестивале выступят группы и сыграют виниловые пластинки.

В гастрономической зоне будут готовить блюда узбекской и сербской кухни, а из самоваров нальют вкусный чай.

ИСТОЧНИК KP.RU