В Невинномысске женщина подожгла полицейского
Она облила инспектора горючей жидкостью
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В Невинномысске 31-летняя женщина применила насилие к полицейскому.
8 мая 2019 года инспектор полиции в Невинномысске прибыла в дом 7-летней девочки, которая без вести пропала. Мать ребенка не хотела разговаривать с инспектором, облила ее горючей жидкостью и подожгла. Коллеги смогли быстро потушить пламя, и серьезных последствий удалось избежать.
Девочка в тот же день нашлась. Она была в гостях у бабушки.
А женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU