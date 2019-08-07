В Невинномысске женщина подожгла полицейского

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-07T15:21:18+03:00

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В Невинномысске 31-летняя женщина применила насилие к полицейскому.

8 мая 2019 года инспектор полиции в Невинномысске прибыла в дом 7-летней девочки, которая без вести пропала. Мать ребенка не хотела разговаривать с инспектором, облила ее горючей жидкостью и подожгла. Коллеги смогли быстро потушить пламя, и серьезных последствий удалось избежать.

Девочка в тот же день нашлась. Она была в гостях у бабушки.

А женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU