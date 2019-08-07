2019-08-07T16:22:24+03:00
Происшествия

Чеченки торговали героином в Астрахани

Весь товар их стоил около миллиона рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Двух уроженок Чечни приговорили к 15 годам колонии общего режима. Их поймали во время контрольной закупки, передает пресс-служба Прокуратуры Астраханской области.

По материалам следствия, 31 июля 2018 года женщины дали попробовать человеку 1,25 грамм героина, чтобы тот смог распробовать товар. Через несколько лет он сообщил, что ему понравилась. Они договорились об оптовой закупке 731 грамма наркотика, который обошелся в один миллион рублей.

Однако покупатель оказался подставным лицом. Как только сделка провернули, сотрудники ФСБ задержали женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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