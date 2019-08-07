В Ставрополе подорожало жилье

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-07T17:43:57+03:00

Квадратный метр в новостройке теперь обойдется в 44,4 тыс рублей

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Краевой центр стал девятым городом страны, где слишком быстро подскочили цены на жилье в новостройках. Об этом пишет Newastracker со ссылкой на Domofond.ru.

Если в 2016 году в среднем квадратный метр в новостройке стоил 37,8 тыс. рублей, то в 2019 году по 44,4 тыс. рублей придется отдать за квадратный метр в среднем. Это на 17,3% больше.

В рейтинге городов, где внезапнее всего подорожало жилье, на первом месте Сочи. За три года цены изменились на 53,4 %, в Иркутске — на 24,1%, в Новосибирске — на 23,7%.

Зато в Ростове жилье подешевело на 0,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU