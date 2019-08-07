Губернатор Ставрополья - Путину: на КМВ едут туристы из Англии и США
Владимиров рассказал главе государства об успехах в курортной сфере
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На встрече с президентом России глава Ставрополья доложил об успехах в рекреационном секторе региона. Владимир Владимиров сказал, что с 7,3 тысяч число иностранных туристов доросло до 87 тысяч. И некоторые едут любоваться красотами КМВ и оздоравливаться на местном курорте даже из Великобритании и США.
- Конечно же, страны СНГ превалируют, - отметил при этом в разговоре с Владимиром Путиным губернатор, добавив, что в крае 17 санаториев находятся в строительстве, и за последние 6 месяцев турпоток вырос на 5%.
ИСТОЧНИК KP.RU