2019-08-07T19:10:38+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья - Путину: на КМВ едут туристы из Англии и США

Владимиров рассказал главе государства об успехах в курортной сфере
Евгения СОКОРЕВА
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На встрече с президентом России глава Ставрополья доложил об успехах в рекреационном секторе региона. Владимир Владимиров сказал, что с 7,3 тысяч число иностранных туристов доросло до 87 тысяч. И некоторые едут любоваться красотами КМВ и оздоравливаться на местном курорте даже из Великобритании и США.

- Конечно же, страны СНГ превалируют, - отметил при этом в разговоре с Владимиром Путиным губернатор, добавив, что в крае 17 санаториев находятся в строительстве, и за последние 6 месяцев турпоток вырос на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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