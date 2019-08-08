В Польше арестовали 12 уроженцев Чечни за массовую драку
Суд в Кракове арестовал россиян, которых задержали в понедельник за стычку с футбольными фанатами. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
- Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира, - сказано в сообщении СМИ.
Двух человек не стали арестовывать по семейным причинам и из-за ухудшения здоровья. Их всех обвиняют в участии в преступной группировке, незаконном хранении оружия, попытке избить человека и сбыть большое количество наркотиков.
Как стало известно российскому консулу, среди подозреваемых десять россиян, все они из Чечни. Двое задержанных граждан Польши тоже родились в республике.
Напомним, в понедельник польская полиция задержала молодых людей, которые делили место на нелегальном рынке. Участники конфликта чуть не подрались: их остановили правоохранительные органы. У некоторых нашли и изъяли оружие, полиция провела обыски квартир.
ИСТОЧНИК KP.RU