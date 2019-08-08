2019-08-08T12:41:27+03:00
Происшествия

В Польше арестовали 12 уроженцев Чечни за массовую драку

Мужчины делили рынок нелегальной продажи сигарет с местными жителями
Антон ШАПОВАЛОВ
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Суд в Кракове арестовал россиян, которых задержали в понедельник за стычку с футбольными фанатами. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

- Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира, - сказано в сообщении СМИ.

Двух человек не стали арестовывать по семейным причинам и из-за ухудшения здоровья. Их всех обвиняют в участии в преступной группировке, незаконном хранении оружия, попытке избить человека и сбыть большое количество наркотиков.

Как стало известно российскому консулу, среди подозреваемых десять россиян, все они из Чечни. Двое задержанных граждан Польши тоже родились в республике.

Напомним, в понедельник польская полиция задержала молодых людей, которые делили место на нелегальном рынке. Участники конфликта чуть не подрались: их остановили правоохранительные органы. У некоторых нашли и изъяли оружие, полиция провела обыски квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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