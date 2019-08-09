Главбух ставропольской больницы похитила 600 тысяч рублей
Она готовила липовые документы и незаконно поощряла себя премией
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В Буденновском районе 53-летняя сотрудница больницы подозревается в мошенничестве. Главный бухгалтер готовила липовые документы на ремонтные работы и установку компьютерного ПО. На их основе организация выдавала деньги. Таким образом было разворовано около 165 тысяч рублей.
В ходе дальнейшего расследования стало известно об аналогичных преступлениях главбуха. Женщина ухитрялась еще и премии себе начислять. В общей сумме результат ее мошеннических действий — 600 тысяч присвоенных рублей.
Расследование уголовных дел продолжается, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщили в МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU