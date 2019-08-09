Главбух ставропольской больницы похитила 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-09T09:23:07+03:00

Она готовила липовые документы и незаконно поощряла себя премией

Изменить размер текста: A A

В Буденновском районе 53-летняя сотрудница больницы подозревается в мошенничестве. Главный бухгалтер готовила липовые документы на ремонтные работы и установку компьютерного ПО. На их основе организация выдавала деньги. Таким образом было разворовано около 165 тысяч рублей.

В ходе дальнейшего расследования стало известно об аналогичных преступлениях главбуха. Женщина ухитрялась еще и премии себе начислять. В общей сумме результат ее мошеннических действий — 600 тысяч присвоенных рублей.

Расследование уголовных дел продолжается, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщили в МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU