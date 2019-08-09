Бывший глава Дагестана вызван свидетелем по делу экс-премьера Республики
Повестку в суд получил ранее управлявший Дагестаном Рамазан Абдулатипов. Сейчас он представляет страну в Организации исламского сотрудничества. Защита экс-премьера региона Абдусамада Гамидова, которого обвиняют в растрате бюджетных средств, надеется, что свидетельские показания Абдулатипова помогут снять обвинения с экс-премьера и бывшего вице-премьера – министра экономики Дагестана Раюдина Юсуфова. Экс-чиновник также проходит по делу о растрате 41 млн рублей при реконструкции спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.
Об этом факте стало известно из Instagram-страницы адвоката Юсуфова Дагира Хасавова.
Он пояснил, что глава республики распорядился создать спецприемники и поручение было успешно выполнено. Но работ проведено по факту больше, чем того предусматривал проект, и затраты были выше, чем выделено из бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU