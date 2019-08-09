Бывший глава Дагестана вызван свидетелем по делу экс-премьера Республики

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-09T18:46:28+03:00

Защита надеется переломить ход суда в свою пользу с его помощью

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Повестку в суд получил ранее управлявший Дагестаном Рамазан Абдулатипов. Сейчас он представляет страну в Организации исламского сотрудничества. Защита экс-премьера региона Абдусамада Гамидова, которого обвиняют в растрате бюджетных средств, надеется, что свидетельские показания Абдулатипова помогут снять обвинения с экс-премьера и бывшего вице-премьера – министра экономики Дагестана Раюдина Юсуфова. Экс-чиновник также проходит по делу о растрате 41 млн рублей при реконструкции спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

Об этом факте стало известно из Instagram-страницы адвоката Юсуфова Дагира Хасавова.

Он пояснил, что глава республики распорядился создать спецприемники и поручение было успешно выполнено. Но работ проведено по факту больше, чем того предусматривал проект, и затраты были выше, чем выделено из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU