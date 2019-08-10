Видео: военный вертолет прошел на бреющем, напугав водителей в Дагестане

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-10T11:28:52+03:00

Военный вертолет прошел на бреющем, напугав водителей в Дагестане Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

На трассе, соединяющей Махачкалу с Кизилюртом, произошел необычный инцидент: авиадебошир попытался вклиниться в автомобильное движение. Однако своим грозным вертолетным видом распугал всех проезжающих.

- Вертолёт создавал помехи и напугал наших водителей, - заявили очевидцы.

На кадрах видно, как вертолетчик пытается пролететь над самой дорогой. Завидя его, машины притормаживают или съезжают на обочину. Сам же вертолет держится на одной высоте, но она считается небезопасной.

- А если бы там провода были? Зацепил бы, не полетел бы вверх.

- К чему такие понты?

Однако некоторые пользователи шутят.

- Когда решил посадить свой транспорт, но забыл, что у тебя не машина.

Многие комментаторы все-таки настроены негативно. Они считает, что такие правонарушения достойны самых крупных штрафов.

Вертолет пугает дагестанских водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU