Пострадавших в пожаре на ингушской заправке спас больной омоновец

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-10T16:00:35+03:00

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В ингушском городе Сунжа 27-летний сотрудник ОМОН и старшина полиции Джабраил Мейриев спас несколько человек от огня. Об этом рассказывает пресс-служба Росгвардии СКФО.

Согласно тексту сообщения, Мейриев готовился к операции. Чтобы купить медикаменты, он поехал в дежурную аптеку.

- Возле автозаправочной станции он почувствовал запах газа и увидел возгорание. Загорелись несколько автомобилей. Омоновец бросился на помощь пассажирам и потушил горящую на них одежду, - говорит пресс-секретарь ведомства.

Позже из павильона выбежал еще один горящий человек. Своей одеждой мужчина погасил огонь и доставил пострадавшего в местную больницу.

Напомним, в субботу утром стало известно о пожаре на газовой заправке. Пострадали шесть человек, смертей нет. Возгорание удалось локализировать только после того, как пламя перебралось на соседнюю автомастерскую, которая сгорела дотла. Возможной причиной ЧП могло стать несоблюдение техники безопасности владельцем газовой заправки.

ИСТОЧНИК KP.RU