2019-08-11T11:09:18+03:00
Общество

Курбан-байрам 2019 в Дагестане: когда и где сделать жертвоприношение

Объясняем, когда Курбан-байрам 2019 в Дагестане и где оборудованы площадки для жертвоприношения
Анна ЕГОРОВА
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Курбан-байрам 2019 в Дагестане начнется с праздничного намазаКурбан-байрам 2019 в Дагестане начнется с праздничного намазаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Курбан-байрам - праздник в честь завершения хаджа, начинающийся с проповедей и особой молитвы и завершающийся принесением в жертву животных. Он отмечается на 10-й день 12-го месяца по мусульманскому лунному календарю, который короче солнечного на 10 или 11 дней. Поэтому даты праздников - плавающие. Обьясняем, когда в Дагестане Курбан-байрам 2019 и где сделать жертвоприношение.

Согласно Богословскому заключению 4/19, опубликованному Духовным управлением мусульман России, месяц Зуль-хиджа начался с заходом солнца 1 августа 2019 года (по исламскому летоисчислению - 1440 года). Соответственно десятый день и праздник Курбан-байрам выпадает на 11 августа. Дни ат-Ташрик, дни продолжение праздника, проходят в 11, 12 и 13-й дни месяца Зуль-хиджа, т. е. в этом году - 12, 13 и 14 августа.

- Жертвоприношение на Курбан-Байрам 2019 в Дагестане можно будет сделать на двух главных площадках в Махачкале: на юге города в районе ипподрома и в северо-западной части столицы возле конно-спортивной школы «Ватан», - уточнили «КП на Северном Кавказе» в минсельхозпроде Дагестана. - Специалисты ветеринарной службы просят проводить обряд только на специально подготовленных площадках, где исключен риск попадания в стойбище больного животного, и соблюдены все санитарные нормы.

Поскольку новые сутки у мусульман начинаются с заходом солнца, основное празднование Курбан-байрама пройдет 12 августа. Этот день объявлен в республике выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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