В Дагестане машина сбила группу дорожников

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-11T11:30:31+03:00

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В Дагестане недалеко от города Манас произошло ДТП. В группу дорожных рабочих, занимавшихся установкой дорожных знаков на федеральной трассе, влетела иномарка. Затем она врезалась в отбойник. Только чудом никто из находившихся на дороге не погиб. За рулем машины находилась девушка. Она от полученных травм скончалась на месте происшествия.

- Всего ранения и травмы получили 6 человек. Все они госпитализированы. Состояние одного из рабочих остается крайне тяжелым, остальных - средней тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU