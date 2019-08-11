2019-08-11T11:30:31+03:00
Происшествия

В Дагестане машина сбила группу дорожников

Водитель авто погибла
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестане недалеко от города Манас произошло ДТП. В группу дорожных рабочих, занимавшихся установкой дорожных знаков на федеральной трассе, влетела иномарка. Затем она врезалась в отбойник. Только чудом никто из находившихся на дороге не погиб. За рулем машины находилась девушка. Она от полученных травм скончалась на месте происшествия.

- Всего ранения и травмы получили 6 человек. Все они госпитализированы. Состояние одного из рабочих остается крайне тяжелым, остальных - средней тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео: в КБР альпиниста эвакуировали на вертолете с высоты 4 км
Ставропольчанка стала "вице-миссис России"
Курбан-байрам 2019 в Дагестане: когда и где сделать жертвоприношение
"Пламя гонится за людьми": появилось видео, как взорвалась газовая заправка в Ингушетии
В Ставрополе водитель наехал на велосипедистку
Пять человек пострадало и один погиб в серьезном ДТП в Дагестане
После избиения водителя "скорой" будет назначена экспертиза
Пострадавших в пожаре на ингушской заправке спас больной омоновец
Нурмагомедов опередил Кадырова в рейтинге влиятельных мусульман России
"Кто ты вообще? Боец или деньги зарабатываешь?": Нурмагомедов жестко отчитал спортсмена в спортзале
Республики Северного Кавказа оказались самыми здоровыми
Глушаков лично раздал жителям Чечни билеты на матч "Ахмата" со "Спартаком"
Видео: военный вертолет прошел на бреющем, напугав водителей в Дагестане
Водитель «Газели» в Дагестане напал на врачей, ехавших на вызов к ребенку
Бывший глава Дагестана вызван свидетелем по делу экс-премьера Республики
В КБР на вертолете увезли травмированного туриста