2019-08-11T18:31:28+03:00
Общество

Глава Совбеза Ингушетии ушел со своего поста

Он написал заявление по собственному желанию
Виталий КЛИМОВ
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В Ингушетии грядут очередные кадровые перестановки. Секретарь Совебза Ингушетии Ахмед Дзейтов подал в отставку со своего поста. Заявление написано по собственному желанию, как утверждает источник "КП" в правительстве республики. Впрочем, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пока не подписал его.

Дзейтов занимал свой пост с 2015 года, а до этого работал начальником ОВД Сунженского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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