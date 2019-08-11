Глава Совбеза Ингушетии ушел со своего поста
Он написал заявление по собственному желанию
Изменить размер текста:
В Ингушетии грядут очередные кадровые перестановки. Секретарь Совебза Ингушетии Ахмед Дзейтов подал в отставку со своего поста. Заявление написано по собственному желанию, как утверждает источник "КП" в правительстве республики. Впрочем, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пока не подписал его.
Дзейтов занимал свой пост с 2015 года, а до этого работал начальником ОВД Сунженского района.
ИСТОЧНИК KP.RU