Променад в халатиках устроили парни в Ставрополе
Один из них был в розовом, второй - в черном шелковом
Фото: соцсети
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В воскресенье по Ставрополю гуляли мужчины в женских халатиках. Желаемого ставропольцы достигли: общественность бурно реагировала на появление склонных к эксгибиционисту модников. Снимки попали в соцсети, на них заметно, что парни и сами снимали реакцию окружающих на телефоны. Один из них был в розовом плюшевом халате, другой в шелковом черном. Второй дополнил образ клатчем, пишет «Победа26».
Комментаторы предположили, что променад в халатах — результат спора. В основном жители отнеслись к выходке с юмором.
ИСТОЧНИК KP.RU