Променад в халатиках устроили парни в Ставрополе

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-12T12:49:29+03:00

Один из них был в розовом, второй - в черном шелковом

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В воскресенье по Ставрополю гуляли мужчины в женских халатиках. Желаемого ставропольцы достигли: общественность бурно реагировала на появление склонных к эксгибиционисту модников. Снимки попали в соцсети, на них заметно, что парни и сами снимали реакцию окружающих на телефоны. Один из них был в розовом плюшевом халате, другой в шелковом черном. Второй дополнил образ клатчем, пишет «Победа26».

Комментаторы предположили, что променад в халатах — результат спора. В основном жители отнеслись к выходке с юмором.

ИСТОЧНИК KP.RU