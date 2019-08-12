2019-08-12T16:22:02+03:00
Общество

Медиарейтинг Кадырова упал на четыре позиции за июль

Глава Чечни стал седьмым
Антон ШАПОВАЛОВ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров уступил третью строчку в медиарейтинге, который каждый месяц составляет "Медиалогия". Руководитель республики стал седьмым, потеряв четыре позиции.

Согласно объяснительному тексту, Кадыров в июле ярко проявил себя на внешнеполитической арене, прокомментировав оскорбление Владимира Путина грузинским журналистом. Другим инфоповодом, в котором поучаствовал глава Чечни, стало нападение на пост в Ачхой-Мартановском районе. Кадыров выразил соболезнования родственникам погибшего полицейского.

Немного улучшил свои позиции Владимир Васильев, поднявшийся в рейтинге на две строчки: с 28 на 26 место. Резко взлетел Махмуд-Али Калиматов: с 75 на 47 строчку. Рядом с ним, на 48 месте, расположился губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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