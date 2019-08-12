Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Дагестане - видео
В понедельник на федеральной трассе «Астрахань-Махачкала», недалеко от села Геметюб в Бабаюртовском районе, столкнулись две машины — ВАЗ-2106 и Хонда. В ДТП погибло водитель отечественной машины и два его пассажира, передает пресс-служба МВД по Дагестану.
- Неподалеку от селения Геметюбе водитель автомашины ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Хонда, - сказано в сообщении ведомства.
Водитель Хонды доставили в районную больницу с различными травмами.
Сотрудники МВД работают на месте аварии. Они устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
Авария в Дагестане. Трое погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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