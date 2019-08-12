На Ставрополье снять наличные теперь можно на кассах сельских магазинов

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-12T17:43:36+03:00

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Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ, в том числе и на Ставрополье. Это позволяет жителям регионов иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов.

Цель проекта - увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами банка и будут выдавать наличные.

- Повышение доступности финансовых сервисов является одной из ключевых задач для банка, - говорит Светлана Кирсанова, зампредседателя правления Сбербанка. - Именно поэтому мы активно развиваем проект по снятию наличных, и до конца 2019 года количество торговых точек в удаленных и малонаселенных пунктах, где можно будет получить данную услугу, планируется увеличить до 3000. В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий.

В Ставропольском крае услуга появилась в 11 населенных пунктах: Зеркальный, Преградное, Ладовская Балка, Родыки, Дмитриевское, Покровское, Коммунар. Медвеженский, Новомихайловское и Красногвардейское. На территории региона также действует 1680 устройств самообслуживания.

- Мы внимательно анализируем взаимодействие с платежными агентами банка: новый сервис получает положительные отзывы от наших клиентов, позволяет увеличить клиентопоток и прибыль предпринимателей, которые принимают участие в проекте, - прокомментировал Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.

По статистике средний объем выдачи наличных на одну операцию на Юге России и Северном Кавказе составил 816 рублей. Учитывая это и специфику сельских магазинов, Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит - не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода.

Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а так же снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.

Новый сервис удобен и торговым точкам. Являясь банковскими платежными агентами, они получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов. Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU