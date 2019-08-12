«Против генетики не пойдешь»: «Синтоловый качок» восхищается своим прежним телом с трех аккаунтов
Кирилл Терешин, или «Синтоловый качок» уже не в первый раз восхищается своим телом. Причем ему больше нравится прошлая форма. В очередной раз фрик заявил об этом на своей официальной странице в Instagram.
- Хейтеры скажут: «Фотошоп». Фотографии два года, против генетики не пойдешь. Я верну прежние руки и тело, - написал качок.
Очередной пост Терешина вызвал шквал эмоций у подписчиков. Но среди этой массы выделились два комментария.
- Красавчик!
- Тело — бомба!
Оба комментария оставил некий мужчина под именем Кирилл Терешин. На самолюбовании фрика подловили его собственные подписчики.
- Сейчас бы самому себе под фотографиями льстить, ууу!
Нашлись и те пользователи сети, которые действительно восхитились спиной «Синтолового качка».
- Вот это спинища! Мог бы стать нормальным атлетом, а стал синтольщиком.
Самолюбование "Синтолового качка"Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU
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