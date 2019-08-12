«Против генетики не пойдешь»: «Синтоловый качок» восхищается своим прежним телом с трех аккаунтов

СЕГОДНЯ 18:35 2019-08-12T18:36:19+03:00

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Кирилл Терешин, или «Синтоловый качок» уже не в первый раз восхищается своим телом. Причем ему больше нравится прошлая форма. В очередной раз фрик заявил об этом на своей официальной странице в Instagram.

- Хейтеры скажут: «Фотошоп». Фотографии два года, против генетики не пойдешь. Я верну прежние руки и тело, - написал качок.

Очередной пост Терешина вызвал шквал эмоций у подписчиков. Но среди этой массы выделились два комментария.

- Красавчик!

- Тело — бомба!

Оба комментария оставил некий мужчина под именем Кирилл Терешин. На самолюбовании фрика подловили его собственные подписчики.

- Сейчас бы самому себе под фотографиями льстить, ууу!

Нашлись и те пользователи сети, которые действительно восхитились спиной «Синтолового качка».

- Вот это спинища! Мог бы стать нормальным атлетом, а стал синтольщиком.

Самолюбование "Синтолового качка"Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU