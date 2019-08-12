2019-08-12T18:49:38+03:00
Общество

Дагестанцу выдали водительские права, несмотря на противопоказания

Мужчину лишали документов через суд
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура проверила, как в Дербенте выполняют законодательство о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что местному жителю выдали водительские права, несмотря на то, что у него есть ограничения по здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.

Согласно документам из местной больницы, горожанин страдает от заболевания, с которым запрещено управлять машиной или каким-либо другим транспортом. Прокуратура обратилась с иском в Дербентским судом.

- Исковые требования судом удовлетворены полностью, исполнительный документ для принудительного исполнения направлен в службу судебных приставов, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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