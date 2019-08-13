Зависимую девушку с татуировками ищут на Ставрополье
Она пропала еще в 2016 году
Фото: пресс-служба СУ СКР по СК
Изменить размер текста:
Новосибирские следователи ищут пропавшую девушку на Ставрополье. 25-летняя Пенклиди Мелисса Васильевна ушла из реабилитационного центра «Спарта», помогающего алкоголикам и наркоманам, в апреле 2016 года. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
Девушка ростом около 170 см, худощавая, брюнетка. На правом запястье татуировка в виде совы, на шее — китайские иероглифы. Была одета в темную куртку, спортивные светлые брюки.
Знающих о судьбе Мелиссы просят позвонить по телефону 8-383-347-81-64, или на короткие номера 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU