2019-08-13T10:20:21+03:00
Происшествия

Зависимую девушку с татуировками ищут на Ставрополье

Она пропала еще в 2016 году
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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Новосибирские следователи ищут пропавшую девушку на Ставрополье. 25-летняя Пенклиди Мелисса Васильевна ушла из реабилитационного центра «Спарта», помогающего алкоголикам и наркоманам, в апреле 2016 года. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Девушка ростом около 170 см, худощавая, брюнетка. На правом запястье татуировка в виде совы, на шее — китайские иероглифы. Была одета в темную куртку, спортивные светлые брюки.

Знающих о судьбе Мелиссы просят позвонить по телефону 8-383-347-81-64, или на короткие номера 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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