Пьяный водитель в Ипатовском округе не мог ехать прямо

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-13T11:50:17+03:00

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В Ипатовском округе полицейские заметили пьяного водителя. Он привлек внимание сотрудников ДПС особой манерой езды. Инспекторы потребовали остановится. От мужчины исходил стойкий запах алкоголя, речь была невнятной. Алкотестсер показал 0,700 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Составлен административный материал. Водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU