СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-13T12:32:51+03:00

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но от своей точки зрения не отказывается

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Журналист Максим Шевченко отказался от слов о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров «дал заднего». Об этом он рассказал на своем аккаунте в Instagram.

Такую мысль Шевченко высказал на своем воскресном стриме, в эфире которого он рассуждал о спорах по поводу имама Шамиля, всколыхнувших весь Северный Кавказ.

- Я допустил резкость в своём стриме на ютуб, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего». Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца, - написал Шевченко.

Мужчина сказал, что на «обидные слова» обратил внимание председатель правительства Чечни Магомед Даудов. После телефонного разговора они сошлись во мнении, что такие выражения звучали действительно резко.

- Мне позвонил Магомед Даудов, человек, с которым меня давно связывают достаточно хорошие отношения. [Он] обратил мое внимание на обидные слова, и я, конечно, готов взять их обратно, - сказал Шевченко.

Кроме этого, журналист поделился уверенностью, что с его коллегой Русланом Курбановым ничего не случится после интервью с Рамзаном Кадыровым.

Отметим, что Шевченко извинился только за обидные высказывания. В остальном же он остается при своем мнении, о чем написал в самом конце поста.

shevchenkomax Максим Шевченко - о своих словах о Кадырове

ИСТОЧНИК KP.RU