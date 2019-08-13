Военных, пострадавших в ДТП в Дагестане, перевезли в Москву

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-13T13:11:36+03:00

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Военнослужащих, которые 24 июля пострадали в аварии в Дагестане, перевели в Москву, чтобы они там продолжили лечение. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы.

- Оба госпитализированных переведены в Москву [на дальнейшее лечение]. Состояние одного, которому была проведена трепанация черепа с удалением гематомы, было удовлетворительное, он был в сознании, мог передвигаться и говорить. Второй также переведен в удовлетворительном состоянии, - сказано в сообщении.

Напомним, 24 июля военный грузовик «Урал», загруженный людьми, перевернулся на федеральной дороге недалеко от села Калиновка Тарумовского района. В аварии пострадали восемь человек, трех из них увезли в больницу. Один уже полностью выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU