Пьяный водитель на Ставрополье сбил велосипедистку
53-летняя женщина попала в больницу
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Пьяный водитель в Александровском районе сбил велосипедистку в возрасте. Вечером 13 августа мужчина за рулем «ВАЗ-111130» двигался по селу Саблинскому. При повороте он не уступил дорогу и наехал на 53-летнюю женщину на велосипеде. Она была госпитализирована с ушибами и ссадинами. 63-летний автолюбитель был пьян, ему грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Идет проверка по факту ДТП, сообщили в отделе УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU