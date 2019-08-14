«Запрещенка» в меду: ставропольским осужденным готовили нелегальные передачи

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-14T09:51:23+03:00

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Сотрудники ставропольской колонии нашли в передачках осужденным запрещенные вещества. Они предназначались заключенным за тяжкие преступления и были спрятаны очень умело. Препараты размешали в 2-килограммовых банках с медом и 600-граммовых бутылках с мылом. По данным фактам нелегальных передачек проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю .

ИСТОЧНИК KP.RU