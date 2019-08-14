Сладкоголосый мужчина заставил женщину в Буденновске расстаться с почти 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-14T12:12:42+03:00

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В Буденновске ищут мошенника, похитившего 1 млн 800 тысяч рублей у доверчивой гражданки. 50-летняя женщина сообщила, что недавно купила через Интернет БАД. После этого ей позвонил неизвестный и сказала, что добавка — фальсификат. За это ей полагается компенсация. Правда, для получения денег нужно оплатить пошлину. Женщина перевела на счет деньги. Сумма ущерба составила больше 1 млн 800 тыс рублей. Звонивший перестал выходить на связь, тогда заявительница поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

Сейчас полицейские принимают меры, чтобы найти злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU