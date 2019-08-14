Экс-работник МЧС пытался подкупить сотрудника ФСБ в Ингушетии

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-14T12:27:01+03:00

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Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело против бывшего сотрудника республиканского управления МЧС. Его задержали при попытке передать работнику ФСБ взятку в 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

- СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения главного управления МЧС России по региону, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» четвертой части 291 статьи УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), - сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Ингушетии.

Как уверяют в ведомстве, 31 июля подозреваемый передал сотруднику ФСБ взятку в 180 тысяч рублей. По условиям соглашения между сторонами, подкупаемый должен был не проводить оперативно-разыскные мероприятия. Задержанный, возможно, причастен к хищению денег при получении выплат.

Экс-сотрудник МЧС на время следствия пробудет под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU