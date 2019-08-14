2019-08-14T12:27:01+03:00
Происшествия

Экс-работник МЧС пытался подкупить сотрудника ФСБ в Ингушетии

Против него открыли уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело против бывшего сотрудника республиканского управления МЧС. Его задержали при попытке передать работнику ФСБ взятку в 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

- СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения главного управления МЧС России по региону, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» четвертой части 291 статьи УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), - сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Ингушетии.

Как уверяют в ведомстве, 31 июля подозреваемый передал сотруднику ФСБ взятку в 180 тысяч рублей. По условиям соглашения между сторонами, подкупаемый должен был не проводить оперативно-разыскные мероприятия. Задержанный, возможно, причастен к хищению денег при получении выплат.

Экс-сотрудник МЧС на время следствия пробудет под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе мужчина разбил окна детсада
Мост через Большой Ставропольский канал реконструируют в 2019 году
Отбросило на 15 метров от удара: в Ставрополе насмерть сбита женщина
Сладкоголосый мужчина заставил женщину в Буденновске расстаться с почти 2 млн рублей
Даша Букина гостила в Ставропольском крае
Улицы Ставрополя нарекли в честь героев войны
Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг
На Ставрополье ищут женщину, больную Альцгеймером
Росстат: в Ингушетии и еще трех регионах Кавказа не бьют и не ограничивают в правах детей
Экс-военных, разработавших вредоносное ПО, осудят на Ставрополье
Ставрополец бросил горящие галоши в дом к обидчице
«Запрещенка» в меду: ставропольским осужденным готовили нелегальные передачи
Пьяный водитель на Ставрополье сбил велосипедистку
Грузовик с неисправным тахографом перевернулся в Буденновске
4 человека травмированы в ДТП с двумя иномарками в Минводах
Ингушетия стала лидером в стране по росту свадеб в 2019 году
Из кабинета замминистра образования Дагестана силовики изъяли документы
Пассажира из Дагестана приговорили к 17 годам за жестокое убийство пожилого таксиста
В Ставрополе горят поля
Лучшие учителя страны приедут в Железноводске
Старик из Ингушетии вязал из конопли веники
Умерли в один день: в Северной Осетии ищут убийцу пожилых супругов
Блогерша из Северной Осетии докажет, что на Кавказе не страшно
Мягкий приговор ставропольскому экс-инспектору не устроил прокуратуру
Девятилетний мальчик попал под камнепад в Кабардино-Балкарии
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
Губернатор обсудил медицину Ставрополья с министром здравоохранения
Путин назначил нового председателя краевого суда на Ставрополье