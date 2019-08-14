Росстат: Чечня лидирует по количеству внебрачных детей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-14T14:50:45+03:00

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Росстат рассказал, сколько в стране родилось внебрачных детей в 2018 году. Из 1 604 344 новорожденных 340 364 родились вне брака.

Незаконно рожденных младенцев в Чечне — 41,8%. Это почетное второе место, на первом — Тува. Там незамужние женщины родили 60,4% от всех детей. Результаты самой «строгой» республики объясняются просто — пары здесь не регистрируют отношения официально, а проходят традиционный религиозный обряд.

Зато КБР, напротив, вошла в тройку регионов, где очень редко появляются мальчики и девочки, официально не имеющие пап. Таких новорожденных только 10,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU