Росстат: Чечня лидирует по количеству внебрачных детей
Зато противоположная картина сложилась в Кабардино-Балкарии
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Росстат рассказал, сколько в стране родилось внебрачных детей в 2018 году. Из 1 604 344 новорожденных 340 364 родились вне брака.
Незаконно рожденных младенцев в Чечне — 41,8%. Это почетное второе место, на первом — Тува. Там незамужние женщины родили 60,4% от всех детей. Результаты самой «строгой» республики объясняются просто — пары здесь не регистрируют отношения официально, а проходят традиционный религиозный обряд.
Зато КБР, напротив, вошла в тройку регионов, где очень редко появляются мальчики и девочки, официально не имеющие пап. Таких новорожденных только 10,2%.
ИСТОЧНИК KP.RU