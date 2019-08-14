2019-08-14T16:31:28+03:00
Происшествия

Главврач больницы в Дагестане подозревается в растрате 42 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Евгения СОКОРЕВА
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В Избербаше готовятся возбудить дело на главного врача Центральной городской больницы за "нецелевое расходование" денег по программе ОМС на ремонт учреждения.

В 2016-2017 годах под руководством Ибрагима Муслимова в больнице потратили 42 млн бюджетных рублей не на те цели.

В МВД Дагестана подтвердили, что делом занимается республиканское УЭБиПК МВД и УФСБ.

- Уголовное дело пока не возбуждено, - отмечает при этом собеседница в правоохранительных органах. - Но подробности, возможно, раскрывать и не станут в интересах следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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