Главврач больницы в Дагестане подозревается в растрате 42 млн рублей
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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В Избербаше готовятся возбудить дело на главного врача Центральной городской больницы за "нецелевое расходование" денег по программе ОМС на ремонт учреждения.
В 2016-2017 годах под руководством Ибрагима Муслимова в больнице потратили 42 млн бюджетных рублей не на те цели.
В МВД Дагестана подтвердили, что делом занимается республиканское УЭБиПК МВД и УФСБ.
- Уголовное дело пока не возбуждено, - отмечает при этом собеседница в правоохранительных органах. - Но подробности, возможно, раскрывать и не станут в интересах следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU