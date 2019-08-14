120 водителей на Ставрополье могут лишиться прав

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-14T17:18:37+03:00

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На Ставрополье больше 500 водителей попались на превышении скорости за 5 дней. Инспекторы уделяли лихачам повышенное внимание с 8 по 12 августа.

Посты ДПС были выставлены в Георгиевском, Арзгирском, Апанасенковском, Грачевском, Ипатовском, Изобильненском, Красногвардейском, Труновском районах, а также на федеральной трассе «Кавказ», в районе Кавказских Минеральных Вод и города Буденновска.

120 любителей скорости забылись до такой степени, что могут лишиться прав. Третий этап операции по поимке любителей погонять назначен с 15 по 19 августа, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU