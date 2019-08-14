Сотрудницу дома детского творчества в Дагестане подозревают в мошенничестве
Сотрудники МВД по Дагестану подозревают 49-летнюю сотрудницу дома детского творчества в мошенничестве. Будучи методистом в учреждении в селе Шаумян Кизлярского района, она четыре года присваивала себе деньги, которые давали якобы на дополнительные занятия с детьми. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как выяснило следствие, с 2015 года подозреваемая заполнила поддельные документы о ведение кружков по вязанию, рисованию и хореографии. Но таких занятий на самом деле не было. Деньги же за часы она получала постоянно. За четыре года она заработала таким образом 170 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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