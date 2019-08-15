Мальчик сломал ногу из-за 18-летнего водителя на Ставрополье
Парень за рулем меньше месяца, но уже стал злостным нарушителем
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Подростка сбила машина вечером 14 августа в Георгиевском округе. Водитель «Лады Гранты» передвигался по селу Краснокумскому и наехал на 14-летнего пешехода, пересекающего дорогу на перекрестке. Мальчик с переломанной ногой был госпитализировано. 18-летний водитель за рулем чуть больше месяца, но за это время успел больше 10 раз попасться на нарушении ПДД. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU