Ставрополец залез в карманы брюк пенсионера и скрылся с деньгами

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-15T10:51:38+03:00

Мужчина 6 раз был судим за кражи

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82-летнего жителя Георгиевска ограбили. Неизвестный забрал больше 20 тысяч рублей у пенсионера. Подозреваемым оказался частый гость в тюрьме — 47-летний мужчина. Ставрополец 6 раз был осужден за кражи.

В полиции он рассказал, что на остановке не устоял перед выглядывающими из карманов брюк пенсионера банкнотами. Старик попытался оказать сопротивление, но грабитель успел скрыться. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. Часть денег вернут владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU