Гусь корове друг: историю смешной дружбы сняли на видео в Дагестане

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-15T11:04:11+03:00

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"Ребята, давайте жить дружно": всем знакомая фраза из детского мультфильма про кота Леопольда в Дагестане зазвучала по-новому с распространением в Instagram умиляющего ролика про корову и гуся. Как закадычные друзья едва ли не в обнимку те засветились в кадре:

Гусь корове друг: смешную дружбу сняли на видео в Дагестане.

Гусь корове друг, - смеются местные. - Посмотрите насколько добрее и уважительнее, нежели мы, друг к другу относятся животные.

ИСТОЧНИК KP.RU