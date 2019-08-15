2019-08-15T11:04:11+03:00
Дом. Семья

Гусь корове друг: историю смешной дружбы сняли на видео в Дагестане

Забавный ролик обсуждают в соцсети [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

"Ребята, давайте жить дружно": всем знакомая фраза из детского мультфильма про кота Леопольда в Дагестане зазвучала по-новому с распространением в Instagram умиляющего ролика про корову и гуся. Как закадычные друзья едва ли не в обнимку те засветились в кадре:

Гусь корове друг: смешную дружбу сняли на видео в Дагестане.

Гусь корове друг, - смеются местные. - Посмотрите насколько добрее и уважительнее, нежели мы, друг к другу относятся животные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24