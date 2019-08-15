2019-08-15T12:01:28+03:00
Общество

В Ставрополе установят 236 точек доступа к Wi-Fi

Губернатор, члены правительства и министры обсудили Wi-Fi на Ставрополье
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бесплатный Wi-Fi появится в местах массового отдыха на Ставрополье. Первым, кто получит общественный Интернет, станет краевой центр. Дальше наступит очередь КМВ и остальных городов края. Особенно важно, по мнению главы региона Владимира Владимирова, обеспечить доступ в Интернет во время массовых мероприятий. Потому как в дни пиковых нагрузок не все абоненты могли выйти в сеть.

На начальном этапе в Ставрополе появится 10 зон доступа к Wi-Fi. Всего планируется установить 236 точек доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24