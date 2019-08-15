В Ставрополе установят 236 точек доступа к Wi-Fi

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-15T12:01:28+03:00

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Бесплатный Wi-Fi появится в местах массового отдыха на Ставрополье. Первым, кто получит общественный Интернет, станет краевой центр. Дальше наступит очередь КМВ и остальных городов края. Особенно важно, по мнению главы региона Владимира Владимирова, обеспечить доступ в Интернет во время массовых мероприятий. Потому как в дни пиковых нагрузок не все абоненты могли выйти в сеть.

На начальном этапе в Ставрополе появится 10 зон доступа к Wi-Fi. Всего планируется установить 236 точек доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU