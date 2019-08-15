Чеченцам для счастья нужно денег больше, чем дагестанцам

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-15T12:09:46+03:00

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По итогам опроса жителей Махачкалы и Грозного аналитики заключили: справедливая, по мнению опрошенных, зарплата в два раза ниже реальной, которую им платят. Как сообщает "РБК", именно в столицах Дагестана и Чечни, а еще в Ульяновске и Севастополе самый большой в этом плане разрыв.

- Показатели Росстата включают НДФЛ в 13%, то есть разрыв в "чистых" желаемых и официальных зарплатах будет еще больше, - пишет издание.

Опрос провели этим летом в 37 городах России. В каждом выслушали мнение не меньше 350 респондентов. В итоге самую высокую справедливую ЗП просят москвичи (почти 100 тысяч рублей в месяц), жители Санкт-Петербурга и Владивостока (77 тысяч). А самые скромные живут в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани, где довольствуются зарплатой в 58 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU