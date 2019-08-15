2019-08-15T11:59:39+03:00
Происшествия

Судебный пристав на Ставрополье пойдет под суд за сговор с должником

Он выборочно выносил запрет на регистрационные действия с автомобилями
Полина ШАПОШНИКОВА
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Заместитель начальника судебных приставов в Апанасенковском районе обвиняется в превышении должностных полномочий.

В октябре 2017 года он договорился с должником и арестовал не два его автомобиля, а один. Вторую машину мужчина смог спокойно продать и избежать возмещения долга на сумму 2,5 млн рублей.

Преступление выявлено с участием подразделения собственной безопасности УФССП России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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