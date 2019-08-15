"Поджал лапки": "Синтоловый качок" испугался окровавленных бинтов после операции - видео

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-15T12:37:51+03:00

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Кирилл Терешин, или "Руки-Базуки", или "Синтоловый качок", недавно шокировал своих подписчиков историями из палаты больницы. Каких-то точных сведений о том, зачем он лег, фрик не раскрывал. Позже ему сделали операцию, о чем была его следующая история. В ней "Синтоловый качок" выглядел неважно, видимо, отходя от наркоза.

Позже он выложил безмолвную историю, в которой он сначала показывает свое лицо, потом окровавленный бинт - и снова лицо, ни чуть не поменявшееся в выражении. По синтольщику можно было понять, что он не ожидал крови на бинте.

Не известно, вызвал ли медсестер Терешин или нет. Или, может быть, он до этого поговорил с медицинскими работниками. Чем продолжилась история - не понятно. Больше суток "Синтоловый качок" не давал о себе знать.

Терешин испугался крови на бинте.

ИСТОЧНИК KP.RU